Началось строительство автодороги М-12 от Москвы до Казани

На возведение скоростной магистрали власти РФ отвели четыре года – в 2024-ом дорогу уже планируется полностью открыть для движения

Автомобилисты в РФ, путешествующие от Москвы до Казани или в обратном направлении, на сегодняшний день используют федеральную трассу М-7 «Волга» (проходит от столицы РФ до Уфы). За проезд по ней платить не нужно. Она является весьма востребованной (а значит, загруженной), поэтому несколько лет назад возник вопрос о платном скоростном дублёре, который помог бы разгрузить существующую трассу. Теперь строительство трассы, которой присвоили индекс М-12, стартовало, об этом сообщает госкомпания «Автодор», которая занимается платными дорогами в РФ.

Маршрут М-12 пройдет от Москвы через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач (город в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике) и Шали (в Татарстане) до Казани. Её протяжённость составит около 794 км. Эта дорога обеспечит скоростное автомобильное движение между Московской, Самарско-Тольяттинской, Нижегородской и Казанской агломерациями. «Автодор» намерен построить эту платную автодорогу в четыре этапа. Первый уже стартовал, он предполагает начало возведения двух отрезков пути – от Москвы до Владимира (с обходом второго населённого пункта) и южного обхода Казани.