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2 мар 2020

Начинающие водители стали чаще попадать в ДТП

Начинающие водители стали чаще попадать в ДТП

В России в минувшем году произошло более 10 тыс. ДТП, которые произошли по вине водителей, стаж управления транспортным средством у которых составляет менее двух лет

В ГИБДД заявили, что жертвами этих аварий стали 846 человек, а еще более 14 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Любопытно, что в 2018 число аварий с участием начинающих водителей составило 9,9 тысяч. В этих ДТП погибло 826 человек.

Такая статистика выглядит очень интересной на фоне изменений, которые произойдут с водительскими экзаменами. Напомним, что с октября 2020 г. ГИБДД исключит сдачу экзаменов на водительские права на «площадке». После этого такие испытания, как заезд в бокс, параллельная парковка и разворот в ограниченном пространстве, будут проводиться на закрытых территориях. В свою очередь, проезд регулируемого перекрестка и железнодорожного переезда, движение с максимальной разрешенной скоростью — уже в городе.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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