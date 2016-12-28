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28 дек 2016

Национальная академия наук Беларуси выпустит собственный электрокар

Национальная академия наук Беларуси выпустит собственный электрокар
Автор фото: фликр.ком

Национальная академия наук Беларуси планирует выпустить собственный автомобиль с электрическим силовым агрегатом.

Об этом журналистам рассказал председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков. По его словам, в настоящее время ученые академии активно занимаются разработкой первого белорусского электромобиля и уже в будущем году смогут представить широкой публике первый рабочий прототип. При этом, как отмечает Гусаков, электрическая силовая установка для нового электрокара будет создана там же, в НАН Беларуси.

Напомним, что сегмент электрических автомобилей в странах СНГ в настоящее время является одним из самых маленьких на рынке. Так, в России, по данным аналитического агентства Автостат, в ноябре было продано всего 9 электрокаров (+29%) – 5 экземпляров американского седана Model S, три французских ситикара Renault Twizy и один кроссовер Tesla Model X.

По итогам одиннадцати месяцев на территории РФ было зарегистрировано 72 новых электрокара – на 31% меньше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что власти РФ делают все возможно для развития этого сегмента. К примеру, нулевые пошлины на импорт полностью электрических автомобилей в страну были продлены до конца текущего года. При этом, поскольку Россия делит общее таможенное пространство со странами ЕАЭС, такие пошлины действуют в Белоруссии, Киргизии, Армении и Казахстане.

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При написании новости использовалась информация:
Белта, Autonews, Автостат

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