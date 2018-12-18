Над Derways сгущаются тучи

Известное предприятие, где собирается большинство китайских автомобилей, остановлено по причине финансового скандала. Следственный комитет выявил факт неуплаты налогов в особо крупном размере

Сообщается, что предприятие остановилось еще в сентябре. На данный момент ведется следствие по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии правоохранительных органов, завод предоставил ложные сведения о праве на налоговый вычет НДС в размере 319 миллионов рублей, а деньги транзитным путем «утекли» через фирмы-однодневки.

Что касается самого производства, то выпуск новых автомобилей в настоящее время не осуществляется, и дилеры вынуждены распродавать остатки со складов. Кроме того, у производителей возникли проблемы с импортом автомобилей. Завод Derways указан в качестве завода-изготовителя в сертификатах Одобрения типа транспортного средства у большинства моделей. С учетом последних событий, компаниям придется заново проходить весь процесс сертификации, чтобы внести правки по заводу-изготовителю.