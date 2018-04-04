Несмотря на то, что Росавтодор отчитался о приведении в нормативное состояние почти всех федеральных трасс в России, дела с региональными дорогами обстоят, мягко говоря, не так гладко. Поэтому правительство решило выделить ряду регионов дополнительные средства.

Всего 6,1 миллиарда рублей получат в рамках межбюджетного трансферта 30 российских регионов. Они будут направлены на развитие дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Из них 2,1 миллиарда рублей получат Это Республики Адыгея, Алтай, Камчатский край, Волгоградская, Воронежская, Псковская и Тверская области и Ненецкий автономный округ. Эти деньги направят на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития проектов.

На приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения выделят 2,5 млрд рублей 14 регионам.

На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений еще пять регионов поделят 1,3 млрд рублей.

Наконец, на финансирование дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» между 8 регионами распределят 200 миллионов рублей.