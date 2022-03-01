Найден лучший способ испортить ретро-автомобиль

Многие считают, что ретро-автомобиль является настоящей классикой, которую необходимо поддерживать в оригинальном состоянии. Модернизировать – только портить, особенно, если строишь хот-род.

Взгляните на фото, на нем изображен автомобиль, который является ярчайшим отражением вышесказанного мнения. Перед вами хот-род, который создан на базе легендарного Ford-A 1929 года выпуска. Оригинальных деталей здесь практически не осталось – передняя часть кузова уникальна: фары, крылья, капот, решетка радиатора – все свое собственное. В результате автомобиль выглядит несколько странно, ибо сам на себя не похож. Многие интернет-пользователи уже успели окрестить проект «самым уродливым хот-родом в мире».

Впрочем, поклонники хот-родов отметут всю критику, заявив, что не важно, как машина выглядит, главное – как она едет. У данного Ford с этим все в порядке. В движение пикап приводится восьмицилиндровым двигателем Chevrolet объёмом 5,7 литра. Сообщается, что до сотни машина способна разогнаться за пять секунд, а максимальная скорость болида составляет 250 километров в час.