Найден Mercedes, который управляется нестандартным способом

Если вы думаете, что речь пойдет о каком-то современном концепте, то вы ошибаетесь – эту машину создали в девяностых годах, хотя по уровню технологичности она сможет дать фору современным аналогам

В девяностые годы, когда активно развивался интернет и компьютерные технологии в целом, автопроизводители любили рассуждать на предмет кибернетических машин. В Mercedes дошли до создания ходового прототипа, о котором сегодня и пойдет речь.

Итак, перед вами F200 Imagination – с виду машина похожа на какой-нибудь стандартный SLK, но стоит приглядеться поближе замечаешь интересные детали. К примеру, зеркал здесь нет – все заменено на камеры. Из других особенностей стоит отметить – адаптивную подвеску, панорамную крышу, биксеноновые фары с изменяемым световым пучком и.т.д. Казалось бы, ничего удивительного – такие опции сейчас встречаются довольно часто, но на момент презентации в 1996 году они были редкостью!

Разумеется, «гвоздь программы» скрывается в салоне. Кокпит здесь цифровой – одни экраны. Традиционных органов управления здесь нет – вместо руля и педалей установлены джойстики, которыми шофер и направляет машину. Удивительно, но вся система полностью функционирует.

