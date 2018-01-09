В этом году наказание для нарушителей Правил дорожного движения вновь может ужесточиться. По крайней мере этого намерено добиваться МВД. Правда, пока неизвестно как и для кого вырастут штрафы или иные виды наказания.

«В 2018 году продолжится целенаправленная работа по наведению надлежащего порядка на дорогах страны, в первую очередь, это касается предложений о введении дифференцированного наказания за систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства ТАСС.

Правда, в ведомстве не уточнили, что подразумевали под «дифференцированном наказании». В Госдуме с 2016 году лежит законопроект, предусматривающий лишение водительских прав за три грубых нарушения ПДД. Среди них: нарушение скоростного режима на более чем 40 км/ч, непропуск пешеходов, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушения на железнодорожном переезде и т.д. Законопроект прошел первое чтение в октябре, после чего его должны были доработать. Например множество споров вызвал непропуск пешеходов. Так как лишение предусматривается, только если нарушения были зафиксированы инспектором ГИБДД, то возникает тот самый человеческий фактор, который может привести к увеличению коррупции.