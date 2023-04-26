Наказание за подделку номеров будет ужесточено

Минтранс РФ выступил с инициативой усилить наказание за управление транспортными средствами со «скрытыми или видоизмененными» государственными номерными знаками

Прежде чем поговорить о степени наказания надо уточнить о том, что важны здесь не сами санкции, а причины, по которым их хотят ввести. Оказывается, таким образом ведомство хочет бороться с теми водителями большегрузов, которые перегружают свои машины и таким образом наносят ущерб дорожному полотну. Оказывается, ушлые шоферы часто проезжают пункты весогабаритного контроля с номерами, которые закрыты тряпкой или замазаны грязью.

К слову, у данной инициативы есть и противники. «Минтранс почему-то не хочет смотреть в корень проблемы: ответственность ужесточать надо не для водителей, а для грузоотправителей и заказчиков перевозок, в интересах которых машины и загружают с перевесом», — приводят СМИ слова президента ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матятин.