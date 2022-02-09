Налог на роскошь: какие модели попадут под повышенную ставку?

Новый год подарит нам, минимум, шесть новинок. Hyundai Staria, Mini Cooper SE, Isuzu M-UX, Genesis G70 Shooting Brake, Nissan Pathfinder, Hyundai Staria. Всех их объединяет одно – каждая модель автоматически попадает под налог на роскошь

Как известно, налогом на роскошь облагаются те машины, чья стоимость превышает отметку в три миллиона рублей. А теперь давайте взглянем на стоимость вышеуказанных машин. К примеру, цены на Nissan Pathfinder, продажи которого начались несколько месяцев назад, стартуют с отметки в 4285000 рублей. ISUZU M-UX – 3699000 рублей. Тот же самый имиджевый минивэн Hyundai Staria, который сейчас тестируют наши коллеги – пусть официальные цены на него еще не объявлены, но на популярных площадках уже встречаются «серые» автомобили, которые в среднем оцениваются в пять миллионов рублей.

Проблема заключается в том, что под повышенное налогообложение попадают и массовые машины вроде среднеразмерного кроссовера Skoda Kodiaq и.т.д. Отметим, что в Минпромторг не раз поступали просьбы о пересмотре механизма начисления налога на роскошь - в 2021 году средняя стоимость нового автомобиля впервые превысила отметку в два миллиона рублей, так что налоговый порог в три миллиона рублей уже не актуален. Проще говоря, если несколько лет назад за эту сумму можно было купить премиальный Mercedes, то сейчас в три миллиона рублей оценивается какой-нибудь бюджетный седан C-Class в старшей комплектации. К сожалению, министерство не предпринимает никаких шагов по изменению механизма, так что список роскошных машин продолжает пополняться моделями, которые относятся к среднему ценовому сегменту.