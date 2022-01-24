Налог на роскошь предложили реформировать

Известно, что автомобили дороже трех миллионов рублей облагаются повышенным налогом. К сожалению, сегодня машины подорожали настолько, что какой-нибудь массовый корейский кроссовер легко пробивает эту отметку

То есть мы сталкиваемся с ситуацией, когда владелец Мерседеса и, например, Kia Sorento будет попадать под повышенное налогообложение. Недавно несколько банковских экспертов выступили с предложением разделить машины с ценником в три миллиона и выше на две категории - на массовые и дорогие. Идея, казалось бы, благая, если учесть, что инфляция размывает все границы.

Осталось разобраться в критериях, согласно которым автомобиль будет отнесен к той или иной категории. На данный момент эксперты говорят, что автомобили Hyundai, например, можно оставить в рамках стандартного налогообложения, а модельный ряд BMW необходимо подвергнуть градации. К примеру, модель третьей серии могут оставить массовой, а седан пятой серии отнести к премиум-сегменту.