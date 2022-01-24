Автомобильный портал Motorpage
24 янв 2022

Налог на роскошь предложили реформировать

Налог на роскошь предложили реформировать

Известно, что автомобили дороже трех миллионов рублей облагаются повышенным налогом. К сожалению, сегодня машины подорожали настолько, что какой-нибудь массовый корейский кроссовер легко пробивает эту отметку

То есть мы сталкиваемся с ситуацией, когда владелец Мерседеса и, например, Kia Sorento будет попадать под повышенное налогообложение. Недавно несколько банковских экспертов выступили с предложением  разделить машины с ценником в три миллиона и выше на две категории -  на массовые и дорогие.  Идея, казалось бы, благая, если учесть, что инфляция размывает все границы.

Осталось разобраться в критериях, согласно которым автомобиль будет отнесен к той или иной категории. На данный момент эксперты говорят, что автомобили Hyundai, например,  можно оставить в рамках стандартного налогообложения, а модельный ряд BMW необходимо подвергнуть градации. К примеру, модель третьей серии могут оставить массовой, а седан пятой серии отнести к премиум-сегменту.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Bronco Raptor (2022)

Представлена экстремальная версия внедорожника Ford Bronco

24 января 2022

Россия вошла в список стран с самыми тяжёлыми условиями вождения

24 января 2022

В текущем году в Москве появится больше выделенных полос

24 января 2022

Словацкий аэромобиль AirCar удалось сертифицировать

24 января 2022

Арнольд Шварценеггер не справился со своим внедорожником и попал в ДТП

24 января 2022
Acura NSX Type S (2022)

Финальная серия суперкара Honda NSX выйдет ограниченным тиражом

24 января 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar I-Pace - jaguar i-pace (2019) революционный и бессмысленный Тест драйв
24 января 2022

Jaguar I-Pace
"Революционный и бессмысленный"
Lexus LX - lexus lx (2022) размышления на тему премиального внедорожника
Тест драйв
21 января 2022

Lexus LX
"Размышления на тему премиального внедорожника"
Volkswagen Transporter - volkswagen transporter (2019) почему volkswagen transporter близок к идеалу коммерческого транспорта
Тест драйв
18 января 2022

Volkswagen Transporter
"Почему Volkswagen Transporter близок к идеалу коммерческого транспорта"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 9 0 4