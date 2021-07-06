Налог на роскошные автомобили будет «облегчен»

В Госдуме предложили пересмотреть правила начисления налога на дорогие автомобили. Все изменения сводятся к повышению порога стоимости.

Инициатива исходит от депутатов ЛДПР. Как объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов, под налог на роскошь часто попадают «простые» автомобили, которые попадают в премиальный сегмент лишь из-за инфляции и возросших цен. Собственно, законопроект, который уже направлен на рассмотрение, предполагает повышение минимальной стоимости автомобиля, на который распространяется налог на роскошь, с трех до четырех миллионов рублей.

Напомним, что налог на роскошные автомобили высчитывается как обычный транспортный налог за исключением того, что в расчет вводятся дополнительные коэффициенты. Если цена машины от 3 млн до 5 млн руб., то сумма транспортного налога будет умножена на 1,1. Если машина стоит от 5 млн до 10 млн руб., то коэффициент для умножения составит 2.