Нарушаешь ПДД - не получишь каршеринг

Госавтоинспекция может ввести запрет на пользование каршерингом для водителей, которые регулярно нарушают ПДД или были лишены прав хотя бы один раз

«Водители, нарушающие правила, несут в себе угрозу для законопослушных граждан. Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД» - такое заявление сделал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.

Представители профессионального сообщества положительно оценили инициативу ГИБДД, но при этом отметили, что введение запрета может привести к появлению нелегального рынка, на котором будут продавать аккаунты других водителей, чтобы сервисом можно было пользоваться тем, кому это запрещено по закону. Еще одна проблема связана с приезжими водителями: у себя на родине они могут быть злостными нарушителями, но по приезде в Россию поменять документы. После этого наши правоохранительные органы уже не смогут узнать, нарушал ПДД прибывший к нам водитель или нет.