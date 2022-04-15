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15 апр 2022

Нарушителей ПДД будут знать в лицо

Нарушителей ПДД будут знать в лицо

Национальный автомобильный союз выступил с предложением выявлять нарушителей ПДД при помощи биометрического сканирования, иначе говоря, распознавания лиц

Представители союза считают, что у государства уже есть достаточная база данных фотографий граждан, да и сама функция распознавания лиц уже используется в сфере общественного транспорта, например, в метрополитене  - человек, через специальную систему загружает свою фотографию и данные о проездных документах, после чего камеры на турникетах считывают лицо и открывают проход.

Интересно, но многие автомобильные эксперты уже выступили комментариями о невозможности исполнения данной идеи в мире автомобилей.  К примеру, по словам Сергея Ласкина, главы компании «Астралаб», которая разрабатывает ПО для камер, в большинстве случаев камера не сможет «качественно распознавать лица». Устройства устанавливаются на высоте до 10 метров, а лобовое стекло нередко грязное и отражает свет — водителя попросту плохо видно.

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