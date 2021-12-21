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21 дек 2021

Нарушителям парковки повесят блокираторы на колеса

Нарушителям парковки повесят блокираторы на колеса

Мэрия Казани совместно с местными правоохранительными органами разработала необычный способ борьбы с нарушителями парковки

Способ заключается в установке блокираторов на колеса машины. Для снятия блокиратора нарушителю необходимо позвонить в контакт-центр — телефон будет указан на самом устройстве. Там его попросят оплатить штраф, после чего сотрудники центра предоставят необходимые инструкции для снятия блокировки.

Новая практика будет запущена уже завтра. «Думаю, эта новость быстро разлетится среди автовладельцев. Нужно сделать последнее предупреждение и выделить пару дней, чтобы об этом стало известно. А со среды начнем работать» - цитирует портал Autonews мэра Казани Ильсура Метшина.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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