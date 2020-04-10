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10 апр 2020

Нарушивших карантин водителей отследят по 2,5 тысячи камер

Нарушивших карантин водителей отследят по 2,5 тысячи камер

Власти начнут отслеживать автомобилистов, обязанных соблюдать режим самоизоляции, при помощи комплексов фиксации нарушений

В Москве водителей, которые нарушили карантин, будут отслеживать по 2,5 тыс. камер фиксации нарушений. Об этом в своем Telegram-канале пишет пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с пятницы, 10 апреля, нарушителей карантина, которые передвигаются по Москве на личных автомобилях, начнут жестко штрафовать. При этом градоначальник отметил, что это касается исключительно тех водителей, которые официально находятся на карантине. Речь идет о людях с подтвержденным диагнозом COVID-19, их близких родственниках, контактировавших с заразившимися, а также о тех, кто вернулся из-за границы.

Несколько дней назад премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит сотрудникам полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции. Так, у водителей, нарушивших правила самоизоляции, начнут забирать автомобили и отправлять их на спецстоянку. Кроме того, автомобилисту придется заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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