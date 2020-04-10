Нарушивших карантин водителей отследят по 2,5 тысячи камер

Власти начнут отслеживать автомобилистов, обязанных соблюдать режим самоизоляции, при помощи комплексов фиксации нарушений

В Москве водителей, которые нарушили карантин, будут отслеживать по 2,5 тыс. камер фиксации нарушений. Об этом в своем Telegram-канале пишет пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с пятницы, 10 апреля, нарушителей карантина, которые передвигаются по Москве на личных автомобилях, начнут жестко штрафовать. При этом градоначальник отметил, что это касается исключительно тех водителей, которые официально находятся на карантине. Речь идет о людях с подтвержденным диагнозом COVID-19, их близких родственниках, контактировавших с заразившимися, а также о тех, кто вернулся из-за границы.

Несколько дней назад премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит сотрудникам полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции. Так, у водителей, нарушивших правила самоизоляции, начнут забирать автомобили и отправлять их на спецстоянку. Кроме того, автомобилисту придется заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей.