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9 ноя 2022

Насколько безопасны вьетнамские автомобили?

Насколько безопасны вьетнамские автомобили?
Автор фото: ASEAN NCAP

Независимая организация ASEAN NCAP провела краш-тест вьетнамского электрического кроссовера VinFast e34. Пока эта модель продается только на внутреннем рынке, но уже в январе компания собиралась организовать экспорт, включая на рынок России

По итогам испытаний машина получила четыре звезды безопасности. Всего автомобиль смог набрать 78,99 балла. Как отмечают организаторы краш-теста, кроссовер показал хороший уровень защиты водителя и взрослых пассажиров (35,92 балла из 40). Также положительно оценили и защиту детей (17,71 балла из 20). Работа систем безопасности кроссовера высоких результатов не показала — всего 12,86 балла из 20.

Любопытный факт- основатель компании VinFast является первым в стране долларовым миллиардером, причем свое образование он получил в России.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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