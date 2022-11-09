Насколько безопасны вьетнамские автомобили?

Независимая организация ASEAN NCAP провела краш-тест вьетнамского электрического кроссовера VinFast e34. Пока эта модель продается только на внутреннем рынке, но уже в январе компания собиралась организовать экспорт, включая на рынок России

По итогам испытаний машина получила четыре звезды безопасности. Всего автомобиль смог набрать 78,99 балла. Как отмечают организаторы краш-теста, кроссовер показал хороший уровень защиты водителя и взрослых пассажиров (35,92 балла из 40). Также положительно оценили и защиту детей (17,71 балла из 20). Работа систем безопасности кроссовера высоких результатов не показала — всего 12,86 балла из 20.

Любопытный факт- основатель компании VinFast является первым в стране долларовым миллиардером, причем свое образование он получил в России.