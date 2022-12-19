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19 дек 2022

Насколько подорожает техосмотр автомобиля в 2023 году?

Насколько подорожает техосмотр автомобиля в 2023 году?

С 1 января 2023 года процедура техосмотра легкового автомобиля в России в среднем подорожает на 57%, такой прогноз опубликовали аналитики «Коммерсантъ»

Здесь необходимо сделать важное отступление – с недавнего времени предельные тарифы на техосмотр устанавливаются региональными властями самостоятельно. Существует нижний предел стоимости- 913 рублей для легковых машин, 321 рубль для мотоциклов, 1560 рублей для автобусов, 0,9-1,96 тысячи рублей — для грузовиков.

Итоговые же цифры, повторимся, устанавливаются региональными властями, которые обрабатывают заявки операторов на предмет их расходов.  Если же данные присылают менее 50% действующих на рынке компаний, чиновники индексируют тариф на уровень инфляции. Напомним, с 30 декабря 2021 года в России отменен обязательный техосмотр для автомобилей физлиц, используемых в личных целях. Диагностические карты необходимо получать лишь в случае внесения изменений в конструкцию машины или переоформлении автомобиля на нового собственника (если транспортное средство старше четырех лет).

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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