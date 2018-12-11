Наследника Оки отыскали в Белоруссии

"Мишка"- проект малолитражного автомобиля, которому пророчили место легендарной Оки. Он смог выйти на стадию предсерийных образцов, да только на них и закончился. Правда некоторые отголоски проекта совсем недавно нашлись - в соседней республике

История этого проекта, что называется, начала хромать на обе ноги буквально с рождения. В конце девяностых годов, компания "АСМ-Холдинг" занималась разработкой ультрабюджетного малолитражного автомобиля. В 1999 году, на международном автосалоне в Москве был представлен первый экземпляр.

Сам по себе он был прост - несущая «клетка» сварена из стальных труб прямоугольного сечения, а наружные панели отформованы из пластика. В первоначальном варианте «Мишка» был оснащен украинским бензиновым мотором МеМЗ объемом 1,2 или 1,3 л и механической 5-скоростной коробкой передач. Было разработано целое семейство кузовов, которое включало 3-дверный хэтчбек и ландоле.

К сожалению, полноценное производство так и не удалось наладить, и проект исчез с горизонта. Однако один из прототипов «Мишки» в кузове пикап сейчас располагается на территории Национальной академии наук Белоруссии (НАН РБ), его планируют оснастить электрической силовой установкой. НАН РБ в настоящее время разрабатывает линейку электромобилей, которая также будет включать среднеразмерную модель и спорткар.