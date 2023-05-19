Навигаторы в Москве продолжают «сбоить»

Столичные сервисы, чей бизнес связан с необходимостью геопозиционирования, вынуждены применять «ручные» методы определения местоположения.

Уверены, что многие водители заметили, как в центре Москвы навигаторы начинают вести себя неадекватно – терять связь или показывать местоположение машины совершенно в другом районе.

Проблемы наблюдаются и у перевозчиков. «Как сообщает Коммерсантъ», некоторым пользователям подобных сервисов приходилось связываться с техподдержкой для определения положения автомобиля «вручную». Кроме того, сервисы вынуждены были начать применять альтернативные методы геолокации на базе сведений о подключениям к вышкам сотовой связи и находящимся рядом устройствам.