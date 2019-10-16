Назначен новый глава ЦОДД

Прежний глава московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев ушёл, что называется «по собственному»

Между тем, его кресло занял Михаил Кизлык. До этого он занимал должность заместителя начальника управления контроля и координации развития транспортного комплекса Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Надо отметить , что это человек с определённой долей известности и репутации. Ранее Кизлык занимался проектом цифровизации столичного транспортного комплекса и созданием приложения «Помощник Москвы». Также под его руководством был создан Инновационный центр «Безопасный транспорт» — аналитическая организация внутри транспортного комплекса.