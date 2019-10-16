Автомобильный портал Motorpage
16 окт 2019

Назначен новый глава ЦОДД

Назначен новый глава ЦОДД

Прежний глава московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев ушёл, что называется «по собственному»

Между тем, его кресло занял Михаил Кизлык. До этого он занимал должность заместителя начальника управления контроля и координации развития транспортного комплекса Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Надо отметить , что это человек с определённой долей известности и репутации. Ранее Кизлык занимался проектом цифровизации столичного транспортного комплекса и созданием приложения «Помощник Москвы». Также под его руководством был создан Инновационный центр «Безопасный транспорт» — аналитическая организация внутри транспортного комплекса.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Госпрограммы - все! Закончились

16 октября 2019

Власти рассекретили новые локации дорожных камер

16 октября 2019
Lexus LC

Раскрыта внешность серийного кабриолета Lexus LC

16 октября 2019
KIA Seltos 2020

Kia может представить кроссовер дешевле Seltos

16 октября 2019
Toyota Yaris

Новый Toyota Yaris. Секретом не является

16 октября 2019

Honda анонсировала новый Fit

16 октября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - дорога мечты Автопутешествия
15 октября 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога мечты"
Nissan Qashqai
Тест драйв
14 октября 2019

Nissan Qashqai
"Гендерное равенство: дамские штучки от Nissan Qashqai"
FAW Besturn X40 - faw besturn x40 2017 вид спереди
Тест драйв
11 октября 2019

FAW Besturn X40
"Почему китайский FAW Besturn X40 русскому друг, товарищ и брат"
KIA Soul - kia soul 2020 с небес на землю
Тест драйв
10 октября 2019

KIA Soul
"С небес на землю"

Написано новостей:

2 4 4 4 1