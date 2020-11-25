Назван город с худшими дорогами в России

Тюмень удерживает лидерство по качеству городских дорог среди российских городов. Москва вошла в тройку лидеров, туда же попала и Казань

Сервис SuperJob провел опрос автовладельцев из 37 городов с населением более 500 тысяч человек. В двух столицах опрашивали по 1500 человек, в остальных городах-миллионниках — по 1000 человек, в полумиллионниках — по 700 человек. Вопрос ко всем был только один: «Состояние дорог в вашем городе вы можете расценить, в среднем, как...», а ответ можно было выбрать из вариантов от «отлично» до «неудовлетворительно».

В Тюмени автомобилисты не дали ни одной неудовлетворительной оценки, а 86% оценили местные дороги как хорошие или отличные, поэтому нефтегазовая столица набрала средний балл — 4,18 из 5 возможных. У Казани получилось 3,73 балла, причем прирост за два года составил почти полбалла — дороги в столице Татарстана становятся лучше. Третье место у Москвы, в 2020 году дороги тут оцениваются на 3,66 балла, а в 2018-м было 3,57.

В Новосибирске дела с дорогами обстоят наихудшим образом: 47% жителей оценили их состояние как неудовлетворительное, крупнейший сибирский город удостоился оценки 2,69 балла и замкнул рейтинг. Недалеко ушли (по таким-то дорогам) Рязань и Иркутск, набравшие по 2,71 балла.