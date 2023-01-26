Назван лучший автопилот

Если вы думаете, что им стала технология от компании Tesla, то это глубокое заблуждение - неужели никого не смущают недавние заявления бывших сотрудников о махинациях с искусственным интеллектом

Да, как оказалось, автопилот от Tesla испытывался не в реальных условиях, а на идеальном маршруте - то есть в районе, которые был изучен вдоль и поперек. К слову, специалисты Cosumer Reports испытали систему сами, в результате автопилот Tesla удостоился лишь седьмой строчки в общем зачете.

Лидером же оказался BlueCruise от Ford. Эксперты раскритиковали американский автопилот только за сложность использования и действия электроники в случае, если водитель потерял сознание или заснул. В этой ситуации система не остановит машину, как делают многие другие автопилоты, а просто снизит скорость до 10 километров в час.