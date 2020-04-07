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7 апр 2020

Назван первый регион, где будет работать «умная дорога»

Назван первый регион, где будет работать «умная дорога»

Пилотный проект первой в России «умной дороги» запустят весной 2020 года. Он начнет работать в Самарской области. Позже такие дороги появятся во многих российских регионах. Об этом сообщил официальный представитель НП «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев

«В Самарской области готовится пилотный проект по запуску «умных дорог». В России это будет первый опыт, когда беспилотные автомобили смогут двигаться по дорогам, полагаясь не только на свое техническое зрение, но также на данные, полученные от инфраструктуры и других транспортных средств. Проект будет запущен до 31 мая 2020 года», — цитирует его ТАСС.

«Умная дорога» будет передавать автомобилю информацию о трафике, состоянии дорожного покрытия, наличии пешеходных переходов, приближении скорой помощи и другие данные с помощью высокоскоростной связи V2X (Vehicle-to-everything). Этот проект может лечь в основу исполнения поручения президента по организации тестирования и поэтапного допуска на дороги беспилотных автомобилей.

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