Назван рекорд по неудачным попыткам сдачи водительского экзамена

Своеобразный индустриальный рекорд в Европе поставил некий поляк, который пытался сдать экзамен почти двести раз подряд.

Как сообщает местное издание Notes from Poland, некий пятидесятилетний житель города Пётркув-Трыбунальский пытался сдать водительский экзамен ровно 192 раза. Бросать попытки отчаянный гонщик не собирается, благо польское законодательство не ограничивает абитуриентов в попытках – плати взносы и сдавай сколько хочешь. В то же время, общественность заявляет о том, что количество попыток стоит ограничить - дескать не стоит пускать таких несостоятельных водителей на дороги.

Интересно, что издание приводит и рекорды других стран. Так в Великобритании зафиксирован водитель, который пытался сдать на права более 150 раз. Мировой рекорд принадлежит некой южнокорейской пенсионерке, которая пытала счастья около тысячи раз.