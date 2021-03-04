Назван самый опасный автомобиль в мире

Нет, это не легковой автомобиль, а фургон, но фургон современный, который производится в наши дни.

Итак , самая опасная машина - фургон Mitsubishi Express, который продается на рынке Новой Зеландии и Австралии. Так что жители других частей света могут спасть спокойно. Но все же, почему его назвали опасным? Все просто - машину разбили на краш-тесте, где она заработала ровно ноль баллов! Почему? Во-первых, модель не оснащается никакими электронными помощниками, вроде системы обнаружения пешеходов и экстренного торможения. Для получения максимального рейтинга этот функционал должен быть.

Но не это главное. Другое дело, что машина не оборудована системами безопасности. У пассажиров даже нет подушек безопасности. Особенно при аварии страдает центральный пассажир (передний диван трехместный), получая критические повреждения грудной клетки.