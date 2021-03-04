Автомобильный портал Motorpage
4 мар 2021

Назван самый опасный автомобиль в мире

Назван самый опасный автомобиль в мире
Автор фото: фирма-производитель

Нет, это не легковой автомобиль, а  фургон, но фургон современный, который производится в наши дни.

Итак ,  самая опасная машина - фургон Mitsubishi Express, который продается на рынке Новой Зеландии и Австралии. Так что жители других частей света могут спасть спокойно. Но все же, почему его назвали опасным? Все просто - машину разбили на краш-тесте, где она заработала ровно ноль баллов! Почему? Во-первых, модель не оснащается никакими электронными помощниками, вроде системы обнаружения пешеходов и экстренного торможения. Для получения максимального рейтинга этот функционал должен быть.

Но не это главное. Другое дело, что машина не оборудована системами безопасности. У пассажиров даже нет подушек безопасности. Особенно при аварии страдает центральный пассажир (передний диван трехместный), получая критические повреждения грудной клетки.

При написании новости использовалась информация:
За рулем

Комментарии к новости

Последние новости

...

Honda представился автопилот третьего уровня

04 марта 2021

Ferrari вывела на тесты новый спорткар

04 марта 2021

В Chery рассекретили характеристики российского Tiggo 8 Pro

04 марта 2021

Каршеринг собираются наполнить российскими автомобилями

04 марта 2021

Премьера нового Land Cruiser откладывается

03 марта 2021

Mercedes-Benz показал свой суперседан

03 марта 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Tugella - geely tugella (2020) интеллектуально полный Тест драйв
04 марта 2021

Geely Tugella
"Интеллектуально полный"
Skoda Octavia - skoda octavia (2020) на свидании вслепую
Тест драйв
01 марта 2021

Skoda Octavia
"На свидании вслепую Skoda Octavia легко «разведет» любого жениха"
Lexus RX - lexus rx (2020) оправдание существования
Тест драйв
26 февраля 2021

Lexus RX
"Оправдание существования"
Honda CR-V, Mazda CX-5 - сравнительный тест honda cr-v и mazda cx-5 почему honda cr-v уходит с рынка, а mazda cx-5 остается
Сравнительный тест
15 февраля 2021

Honda CR-V, Mazda CX-5
"Почему Honda CR-V уходит с рынка, а Mazda CX-5 остается"

Написано новостей:

2 7 8 0 2