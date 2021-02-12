Назван самый популярный цвет автомобиля

2020 год огорошил всех россыпью печальных событий. Коронавирус погрузил весь мир в серый цвет, лишив нас приятных впечатлений. Логично предположить, что и самым популярным цветом среди автомобильных окрасок тоже должен был оказаться серый, но все не так однозначно

Концерн BASF опубликовал свой ежегодный рейтинг самых популярных колеров для автомобиля. Кто стал лидером – белый! Уже упомянутый нами серый цвет занял вторую позицию, подвинув черный оттенок. К слову, серый цвет еще и признан самым вариативным - то есть он использовался более чем в ста различных вариациях.

Что касается самого популярного цветного колера, то им стал синий. Любопытно, что мода на яркие оттенки постепенно начинает возвращаться – востребованными оказались такие цвета как красный и зеленый, но лидерство монохрома им, к сожалению, так и не удалось побить.