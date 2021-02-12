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12 фев 2021

Назван самый популярный цвет автомобиля

Назван самый популярный цвет автомобиля

2020 год огорошил всех россыпью печальных событий. Коронавирус погрузил весь мир в серый цвет, лишив нас приятных впечатлений. Логично предположить, что и самым популярным цветом среди автомобильных окрасок тоже должен был оказаться серый, но все не так однозначно

Концерн BASF опубликовал свой ежегодный рейтинг самых популярных колеров для автомобиля.  Кто стал лидером – белый! Уже упомянутый нами серый цвет занял вторую позицию, подвинув черный оттенок.  К слову, серый цвет еще и признан самым вариативным - то есть он использовался более чем в ста различных вариациях.

Что касается самого популярного цветного колера, то им стал синий.  Любопытно, что мода на яркие оттенки постепенно начинает возвращаться – востребованными оказались такие цвета как красный и зеленый, но лидерство монохрома им, к сожалению, так и не удалось побить.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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