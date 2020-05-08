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8 май 2020

Назван самый злостный нарушитель-водитель

Назван самый злостный нарушитель-водитель

Департамент транспорта рассказал о самых злостных водителях-нарушителях пропускного режима в Москве

Владельцы автомобилей, нарушающих чаще остальных, преимуще¬ственно зареги¬стри¬рованы в Центральном федеральном округе — 83,7%. Далее следуют жители Приволж¬ского (6,1%) и Южного (5,3%) округов. На остальные пять федеральных округов приходится 4,9 процента инцидентов.

Больше всех в Москве пренебрегают пропускным режимом владельцы Hyundai и Kia — по 7%. Следом идут Volkswagen (5,9%), Toyota (5,6%) и Mercedes-Benz (5,2%). 23 апреля, на второй день работы системы автомати¬зированной проверки электронных пропусков с помощью камер, лидерами были марки Mercedes-Benz, Kia, Ford, Hyundai и Volkswagen.

Штраф за езду без или с неправильно оформ¬ленным пропуском в столице составляет 5000 рублей. Чтобы избежать наказания, водителям необходимо обзаводиться цифровым пропуском не менее чем за пять часов до поездки.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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