Назван средний возраст иномарки в России

Вы когда-нибудь задумывались, а сколько лет вашему автомобилю? Нет, конечно же, если вы меняете машины раз в три года, как перчатки, то и думать нечего. Однако, последние исследования показывают, что не всем доступен такой подход

Да, исследование Автостата показывает, что автомобили в нашей стране уже довольно возрастные. По данным на 1 июля 2020 года средний возраст всех зарегистрированных в России легковых автомобилей составил около 14 лет. При этом у иномарок этот показатель - 11,6 лет, а возраст отечественных машин - 17 лет.

Интересно, что самыми молодыми оказались модели китайских и корейских брендов – около восьми лет. Затем идут машины европейских и американских марок с показателем 11 и 12 лет соответственно. Самыми возрастными являются автомобили японских компаний, средний возраст которых достигает 14 лет.