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1 авг 2018

Назван средний возраст российского автовладельца

Назван средний возраст российского автовладельца

Человек с возрастом меняется, становится степеннее и принимает более взвешенные решения. Аналитики постарались ответить на вопрос — есть ли зависимость между возрастом автовладельца и маркой автомобиля, на котором он ездит?

Исследованием на эту тему озадачились эксперты аналитического агентства «Автостат». Результаты показали, что такая зависимость есть, а само исследование построено на базе информации, собранной с 2015 по 2018 год в ходе проводимых опросов автовладельцев разных марок. Всего было обработано более 163 тысяч анкет респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

В результате исследования выяснилось, что средний возраст автовладельцев в России составляет 36 лет, а среди марок, находящихся в эксплуатации у водителей этой возрастной группы, чаще других называют Mercedes-Benz, Kia и Ford.

Самыми молодыми оказались водители BMW и Infiniti: средний возраст владельцев этих марок составил 33 года. Наиболее возрастными являются владельцы автомобилей марки SsangYong и Great Wall, их средний возраст - 41 год. Ближе всего к общероссийскому показателю по усредненному возрасту автовладельцев оказались марки Toyota, Lada, Audi (35 лет), а также Nissan, Hyundai и Volkswagen (37 лет).

Из общего числа респондентов, принимавших участие в опросах, самую большую долю (44%) составили водители в возрасте от 25 до 34 лет. Более четверти опрошенных (26%) принадлежат возрастной категории от 35 до 44 лет. Еще 13% - это автовладельцы в возрасте от 45 до 54 лет. Самые молодые (до 24 лет) и самые возрастные (старше 55 лет) водители занимают соответственно 10% и 7% от общего числа опрошенных.
 

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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