Назван срок запуска производства российского электромобиля Zetta

Серийное производство первого российского электромобиля Zetta должно начаться до конца 2020 года. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров

«Понятно, что пандемия внесла свои коррективы в развитие проекта. <...> Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены, и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом», — сказал министр в свежем интервью ТАСС.

По словам Мантурова, компании-разработчику Zetta понадобились дополнительные инвестиции в проект в размере 100 млн рублей. Проект изначально реализуется на субсидии от Минпромторга и льготный кредит от Фонда развития моногородов (ФРМ). Недостаток средств планируется покрыть за счет льготного кредита от контролируемого Минпромторгом Фонда развития промышленности (ФРП). Вопрос о выделении дополнительных 100 млн рублей экспертный совет ФРП рассмотрит в конце августа.