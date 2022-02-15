Названа дата дебюта нового DeLorean

DeLorean, он же DMC-12, является культовым автомобилем - не в последнюю очередь из-за кинофраншизы «Назад в будущее». Так или иначе у этого спорткара есть целая армия поклонников. К сожалению, марка обанкротилась в 1997 году, однако нашлись энтузиасты, которые выкупили на нее права.

Одним из них стал техасец Стивен Винн, которые в 2000 году возродил компанию под брендом DeLorean Motor Company. До недавнего времени фирма занималась ремонтом и сервисным обслуживанием существующих DMC-12, однако, идеи по постройке собственного спорткара у компании возникли лишь сейчас. Свежий тизер говорит нам о том, что премьера нового «Дэлориана» состоится ближе к концу текущего года, однако некоторой информацией о машине мы располагаем уже сейчас.

Во-первых, новинка будет электрокаром. Во-вторых, по слухам ее построят на платформе, которая разрабатывается совместными усилиями с ItalDesign и британской инжиниринговой компании Williams Advanced Engineering. Она позволит использовать двигатели общей мощностью до 1360 лошадиных сил (1000 киловатт) и аккумуляторы, обеспечивающие до 1000 километров хода без подзарядки.