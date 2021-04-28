Названа дата премьеры нового электрического кроссовера Genesis

Самый компактный кроссовер Genesis будет представлен в июне. Важное уточнение - он будет электрическим, а кузов будет иметь форм-фактор кросс-купе

Известно, что кроссовер будет построен на той же самой платформе, на которой базируются Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Но отличия будут, причём очень существенные. Так Genesis получит более мощные двигатели и какие батареи. Точных данных нет, но издание Carscoops предполагает, что заднеприводных модификаций с одним электромотором у GV60 не будет — только полноприводные двухмоторные версии.

Что касается внешнего облика, то купеобразных кроссоверов у Genesis ещё не было, но в целом дизайн будет отвечать корпоративному стилю - двухэтажная оптика спереди, и единая линия фонарей сзади, массивная решётка радиатора и.т.д - все это будет у новинки в наличии. К сожалению, более подробная информация появится ближе ко дню презентации.