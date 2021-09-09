Названа дата выхода городского электрокара КамАЗ

Представители завода сообщают, что городской миникар «Кама-1» может стать серийным уже в 2024 году

В данный момент и до конца следующего года компания будет проводить различные эксплуатационные испытания и ресурсные тестирования. Этот комплекс мероприятий просто необходим для успешного прохождения будущей процедуры сертификации. После завершения испытаний в дело включатся маркетологи и финансовые специалисты, которые определят экономическую состоятельность проекта, необходимые инвестиции и самое главное – розничную стоимость самой машины!

Как можно понять из всего вышесказанного – машина еще далека от серийного воплощения, хотя ходовой прототип был представлен уже в конце 2020 года. Напомним, что его оснастили 80-киловаттным электро¬мотором, который позволяет ускоряться до 100 км/ч за 6,7 секунды. Емкая батарея должна обеспечить трёхдверке запас хода в районе 250-300 километров.