Названа главная причина смертельных ДТП

Департамент транспорта заявил о том, что превышение скоростных лимитов спровоцировало практически половину смертельных случаев ДТП

«Сейчас лето, дороги станут чуть свободнее, и соблазн нажать педаль газа может вырасти. Не поддавайтесь. Ваша жизнь и жизнь окружающих дороже минутного адреналина», — цитирует портал Autonews официальное предупреждение ведомства для водителей.

Интересно что наибольшее количество происшествий происходит на тех участках дорог, где разрешенная скорость составляет шестьдесят километров в час. К примеру, на 100 км таких дорог в 2020 году случалось 140 ДТП, в которых погибли 5 человек.

Впрочем, хорошие новости заключаются в том, что смертность на дорогах снижается и существенно! За первые пять месяцев текущего года в ДТП погибло 107 человек. За аналогичный период прошлого года это количество было выше - более 150 человек.