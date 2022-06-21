Названы автомобили, в которых быстро засыпают дети

Путешествие на автомобиле с ребенком, пусть и самое короткое, нередко оборачивается проблемами - маленький пассажир начинает капризничать и доставлять целую россыпь хлопот. Впрочем, существуют на свете машины, в которых дети чувствуют себя максимально комфортно.

Необычное исследование провели инженеры компании Citroen - опросив фокус-группу из двух тысяч английских водителей, французский автомобильный концерн пришел к выводу, что гибриды и электрокары благоприятно влияют на сон ребенка по причине отсутствия шума мотора, свойственного обычным автомобилям с ДВС.

«Для молодых родителей часто бывает непросто уложить ребенка спать. Совершить короткую поездку с ребенком на машине — проверенный метод для многих родителей, и наше исследование показывает, что это помогает детям младшего возраста заснуть быстрее, чем дома. Плавный и бесшумный ход электромобилей создает еще более спокойную атмосферу как для детей, так и для родителей», — пояснил Эуриг Дрюс, управляющий директор Citroen в Великобритании.