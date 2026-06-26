Названы финалисты автомобильной премии «ТОП-5 АВТО»

Оргкомитет национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП 5 АВТО» объявил финалистов четырнадцатого сезона. Шорт-лист был представлен на традиционном деловом завтраке и включает претендентов в пяти автомобильных категориях, а также в специальных номинациях для автопроизводителей и представителей отрасли

В состав жюри вошли ведущие российские автомобильные журналисты, которые оценивали более 60 новых моделей, появившихся на российском рынке в течение 2025 года. При определении лучших автомобилей учитывались соотношение цены и качества, дизайн, технические новации, комфорт и практичность. В каждой категории в финал вышли модели, набравшие наивысший средний балл.

В категории «Компактный автомобиль или кроссовер» за победу поборются BELGEE X70, JAECOO J7, LADA ISKRA, OMODA C7 и TENET T7.

В классе «Среднеразмерный автомобиль или кроссовер» финалистами стали CHANGAN CS75PLUS, GAC GS4, JETOUR T1, TANK 300 и МОСКВИЧ М70.

В категории «Большой автомобиль или кроссовер» представлены BESTUNE B70, GAC GS8, JAC RF8, TANK 400 и МОСКВИЧ М90.

На звание лучшего электрического автомобиля или гибрида претендуют AVATR 12, EXEED EXLANTIX ES, GAC GS8 HEV, GEELY EX5 EM i и ROX 01.

В категории коммерческих автомобилей в финал вошли CHANGAN STAR TRUCK, FOTON TUNLAND V9, OTING PALASSO, SOLLERS ST9 и HUANGHAI N7.

Кроме автомобильных номинаций, организаторы определили претендентов на звания лучшего PR департамента и лучшего департамента маркетинга автопроизводителя.

В номинации «Лучший PR департамент автопроизводителя» представлены АВТОВАЗ, МОСКВИЧ, GEELY, HAVAL, JAC и JAECOO OMODA.

За победу в категории «Лучший департамент маркетинга автопроизводителя» поборются АВТОВАЗ, CHANGAN, CHERY, GAC и HAVAL.

На звание «Автоперсона года» номинированы генеральный директор ГК «Рольф» Светлана Виноградова, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, генеральный директор АО «Автодом» Андрей Ольховский, президент РОАД Алексей Подщеколдин, президент и генеральный директор АВТОВАЗа Максим Соколов, а также генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

При написании новости использовалась информация: topauto5.ru

