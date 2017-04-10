Организаторы конкурса World Car of the Year (WCOTY, «Всемирный автомобиль года») назвали финалистов 2017. Впервые за недолгую историю конкурса в финал прошли исключительно кроссоверы. За звание лучшего автомобиля на планете поборятся Audi Q5, Jaguar F-Pace и Volkswagen Tiguan
Кроме того, названы финалисты в категориях «Лучший роскошный автомобиль года», «Лучший спортивный автомобиль года», «Лучший «зеленый» автомобиль года», «Лучший городской автомобиль» и «Лучший дизайн автомобиля года».
Финалисты по категориям:
«Лучший автомобиль года»
- Audi Q5
- Jaguar F-Pace
- Volkswagen Tiguan
«Лучший роскошный автомобиль года»
- BMW 5-й серии
- \Mercedes-Benz Е-класса
- Volvo S90/V90
«Лучший спортивный автомобиль года»
- Audi R8 Spyder
- McLaren 570S
- Porsche 718 Boxster/Cayman
«Лучший «зеленый» автомобиль года»
- Chevrolet Bolt
- Tesla Model X
- Toyota Prius Prime
«Лучший городской автомобиль года»
- BMW i3
- Citroen C3
- Suzuki Ignis
«Лучший дизайн автомобиля года»
- Jaguar F-Pace
- Кабриолет Mercedes-Benz Е-класса
- Toyota C-HR
В прошлом году победа в абсолютном зачете досталась родстеру Mazda CX-5. Победитель этого года будет объявлен 17 апреля 2017 года в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке.
В жюри конкурса World Car of the Year входит более 70 автомобильных журналистов из 20 стран. Россию в конкурсе представляет главный редактор Motorpage.ru Иван Владимиров.