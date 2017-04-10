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10 апр 2017

Названы финалисты конкурса World Car of the Year

Названы финалисты конкурса World Car of the Year
Автор фото: WCOTY

Организаторы конкурса World Car of the Year (WCOTY, «Всемирный автомобиль года») назвали финалистов 2017. Впервые за недолгую историю конкурса в финал прошли исключительно кроссоверы. За звание лучшего автомобиля на планете поборятся Audi Q5, Jaguar F-Pace и Volkswagen Tiguan

Кроме того, названы финалисты в категориях «Лучший роскошный автомобиль года», «Лучший спортивный автомобиль года», «Лучший «зеленый» автомобиль года», «Лучший городской автомобиль» и «Лучший дизайн автомобиля года».

Финалисты по категориям:

«Лучший автомобиль года»

  • Audi Q5
  • Jaguar F-Pace
  • Volkswagen Tiguan

«Лучший роскошный автомобиль года»

  • BMW 5-й серии
  • \Mercedes-Benz Е-класса
  • Volvo S90/V90

«Лучший спортивный автомобиль года»

«Лучший «зеленый» автомобиль года»

  • Chevrolet Bolt
  • Tesla Model X
  • Toyota Prius Prime

«Лучший городской автомобиль года»

«Лучший дизайн автомобиля года»

  • Jaguar F-Pace
  • Кабриолет Mercedes-Benz Е-класса
  • Toyota C-HR

В прошлом году победа в абсолютном зачете досталась родстеру Mazda CX-5. Победитель этого года будет объявлен 17 апреля 2017 года в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке.

В жюри конкурса World Car of the Year входит более 70 автомобильных журналистов из 20 стран. Россию в конкурсе представляет главный редактор Motorpage.ru Иван Владимиров.

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При написании новости использовалась информация:
WCOTY

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