Названы компании, которые производят самые надежные автомобили

Известная американская компания J.D.Power, известная своими исследованиями в области аналитики автомобильной промышленности, опубликовала новый рейтинг, который посвящен надежности машин

Несколько слов о механизме исследования. Итак, был проведен опрос почти 30 тысяч владельцев автомобилей 2019 модельного года (трехлеток), в рамках которого автомобилисты называли те или иные проблемы, которые возникали с их машинами. Ключевым показателем является количество проблем, возникших на 100 транспортных средствах (PP100). Чем он ниже, тем выше надежность машины.

Разумеется, все эти данные являются субъективными, так как в дефекты записывались даже проблемы с голосовым управлением мультимедийных систем, но общая картина получилась довольно интересной. Тройка лидеров выглядит так - Kia, Buick, Hyundai. В десятку лучших, вошли также Toyota и Lexus.

Помимо марок были определены и самые надежные машины в том или ином сегменте. Так среди спорткаров пальму первенства получил Porsche 911. В классе компактных кроссоверов лидерами стали Buick Envision и Lexus NX. Лучшими же седанами стали Hyundai Sonata и Lincoln MKZ.