Названы лидеры в мире пикапов. Американцы лидируют не только в США

Больше всего в мире продано пикапов Ford

Верхнюю строчку уверенно занял Ford F-серии с числом реализованных авто больше 500 тысяч за первую половину года. Вторым в почётном списке стал Chevrolet Silverado, найдя больше 300 тысяч владельцев. Тройку успешных замыкает Ram Pick-U, не дотянув до 300 тысяч пару десятков.

Примечательно, что вторую и третью позиции занимают марки корпорации General Motors. По сумме реализованных машин объём у GM больше, чем у давнего конкурента Ford.

За американцами следует смешанная команда из них же и японцев в последовательности:

Toyota Hilux - почти догоняя тройку лидеров, Isuzu D-Max - не слишком опережая Ford Ranger, снова Toyota, но модели Tacoma, затем два американца - Chevrolet Colorado и GMC Sierra, а последней в почётной десятке выступает Toyota Tundra.

На рынке пикапов, где позиции Toyota всегда были особенно сильны, японцы заметно сдают. Наибольшее число продаж пикапов по странам приходится на США, где потребители стали лояльнее к отечественным машинам. Кроме того, американский рынок продолжает оказывать существенное влияние на предпочтения потребителей и в других странах.