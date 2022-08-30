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30 авг 2022

Названы регионы-лидеры по количеству тотальных ДТП

Названы регионы-лидеры по количеству тотальных ДТП

Больше всего аварий с начала года, после которых автомобиль приходилось списывать в утиль, произошло в Москве и Санкт-Петербурге

Как сообщают аналитики страховых компаний, третью ступень в рейтинге занимает  Тюменская область. В лидирующую пятерку регионов также входят: Архангельская область и республика Татарстан.

Интересный факт,  в Москве динамика роста ДТП практически не изменилась и в сравнении с прошлым годом количество "тоталов" выросло на один процент - с 37 до 38. В то же время Архангельск показал резкий рост - 1,56% до 4,58%. Зафиксирован рост и в Тюменской области (с 2,93% до 7,69%). Отметим, некоторые регионы отметились снижением ДТП, к ним относятся, например,  Воронежская и Свердловская области.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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