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6 мар 2020

Названы самые безаварийные женские имена

Названы самые безаварийные женские имена

В преддверии Международного женского дня страховая компания «Согласие» рассказала, как зовут женщин с полисами автокаско, которые реже всего попадают в аварии

Проанализировав общероссийскую статистику по этому виду страхования за 2019 год, специалисты выяснили, что безопаснее всего ездят женщины по имени Олеся, у которых на 100 застрахованных автомобилей приходится 21 убыток.  В то же время  самыми аварийными водителями-женщинами являются Ксении. Частота убытков у них достигает 57%.

Так что помните отцы, как называть своих дочерей, помните парни  с какими девушками стоит знакомиться, ибо в какой-то момент вы доверите им свои автомобили… К слову,  в лидерах «безаварийного» рейтинга находятся Лилия и Алена, у которых частота убытков составляет 27%. Третье место у Надежды, чья аварийность составила 31%. Антирейтинг же возглавляют Александра и Екатерина.

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