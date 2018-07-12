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12 июл 2018

Названы самые надежные подержанные автомобили. Исследование

Названы самые надежные подержанные автомобили. Исследование

Покупка подержанного автомобиля сопряжена с риском того, что он немедленно потребует денег на ремонт от нового автовладельца. Аналитики одной из площадок по продаже подержанных автомобилей составили рейтинг надежных и ненадежных автомобилей в возрасте 3-5 лет

Рейтинг составлен на основе анализа состояния более 11 тысяч автомобилей. Каждый из них прошел оценку компании по более чем 500 параметрам. В итоге машине был присвоен рейтинг по трем категориям: «Кузов», «Салон» и «Техническое состояние». Максимальное количество баллов — 15. Это означает, что машина находится в идеальном состоянии.

Топ-10 самых надежных подержанных автомобилей в возрасте 3-5 лет возглавил Mercedes-Benz C-класса в кузове W205 (13,19 баллов). В спину ему дышат сразу две модели Toyota: седьмое поколение седана Camry (13,07 баллов) и рестайлинговый вариант седьмого поколения Land Cruiser Prado (13,09 баллов). В первую пятерку также вошли третье поколение Mercedes-Benz А-класса (12,95) и третье поколение Toyota Highlander (12,9 баллов). В десятке оказалось четыре модели Mercedes-Benz и три Toyota, так что автомобили этих марок можно назвать надежными.

Рейтинг самых ненадежных автомобилей возглавил китайский кроссовер Lifan X60, который набрал 10,87 балла. Чуть более надежно второе поколение Chevrolet Cobalt (10,9 балла), в тройку самых ненадежных также вошел еще один китайский автомобиль: Geely Emgrand EC7 (11,01 балла).

Аналитики отмечают, что состояние подержанных автомобилей во многом зависит не от того насколько качественно они были произведены, а от условий эксплуатации владельцем. Поэтому в рейтинге ненадежных автомобилей оказались Renault Logan и Hyundai Solaris: претензий к техническому состоянию у экспертов нет, а вот кузов и салон машин получили низкие оценки.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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