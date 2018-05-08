Седан в России — самый популярный тип кузова, наши сограждане считают его более престижным, чем хэтчбек, не говоря уж об универсале. Эксперты рассказали о самых лучших автомобилях в двух ценовых категориях.

В категории «до 500 тысяч рублей», в исследовании было выделено 20 наиболее популярных моделей, чья цена на момент осмотра не превышала полмиллиона рублей. С начала 2017 года по всей стране было осмотрено 34 441 таких седанов. Было проанализировано состояние машин из частных рук, убраны автомобили, работавшие в такси или в парках корпораций, поскольку уровень эксплуатации таких машин значительно отличается.

Лидером списка лучших седанов до 500 тысяч рублей стал обновленных Hyundai Solaris первого поколения. Техническое состояние этой машины часто очень близко к идеальному. Впрочем, состояние кузова и салона этого «русского корейца» также неплохое, что и позволяет ему набрать в сумме самый высокий балл.

А замыкает двадцатку Chevrolet Cobalt II. Обидно, что с технической части это неплохой автомобиль, но вот состояние кузова после 3-4 лет эксплуатации не позволило ему занять высокие позиции в рейтинге.

В категорию «от 500 тысяч до миллиона рублей» попали как большие бизнес-седаны, так и относительно компактные автомобили.

Лидером стал Volkswagen Jetta шестого поколения, который после нескольких лет эксплуатации имеет отличное техническое состояние и по совокупности факторов набирает высший балл.

Лучшим из больших седанов стал также представитель Volkswagen – рестайлинговый Passat CC. Любопытно, что состояние трех-четырехлетних Nissan Teana чуть лучше, чем у их извечного соперника - Toyota Camry.

Исследование проводилось в ценовых категориях «до 500 тысяч рублей» и «от 500 тысяч до миллиона рублей» экспертами аукциона CarPrice. Каждый автомобиль, выставляемый на онлайн-аукцион, осматривается по 500 параметрам. Все собранные данные систематизируются, а автомобилю присваивается определенное количество звездочек по четырем параметрам: «Кузов», «Салон», «Техническое состояние» и «Сопутствующие факторы». Максимально каждый автомобиль может набрать 20 звездочек, это означает, что он находится в идеальном состоянии.