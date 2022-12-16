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16 дек 2022

Названы самые ненадежные автомобили мира

Названы самые ненадежные автомобили мира

Не спешите злорадствовать – в списке есть много машин европейских марок. Да и сам он составлен с одним важным уточнением – поиск проблем осуществлялся по окончанию гарантийного срока.

Собственно, специалисты британской компании Warrantywise, которые специализируются на продаже расширенной автомобильной страховки, составили рейтинг самых проблемных машин, владельцы которых вынуждены часто посещать сервисные центры после окончания заводской гарантии. Наименее проблемными транспортными средствами не старше десяти лет оказались модели Honda, Toyota и Hyundai. Чаще других по истечению страховки ломаются премиальные немецкие и британские автомобили.

Эксперты сообщают, что автомобили премиум-класса «напичканы» сложной электроникой, которая постоянно требует повышенного внимания и обслуживания – отсюда и возникло лидерство в анти-рейтинге.

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