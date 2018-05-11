Несмотря на то, что автомобили с автоматическими трансмиссиями априори стоят дороже машин с «механикой» спрос на первые только растет. По итогам первого квартала этого года на первые пришлось 55% рынка новых автомобилей или 201,3 тысячи машин.

Аналитики агентства «Автостат» назвали самые популярные марки, которые предлагают двухпедальные модели. К ним отнесли и машины с классическими «автоматами», и «роботы», и вариаторы.

Во главе данного рейтинга находится корейский бренд Kia, который за отчетный период реализовал в нашей стране 39,8 тыс. машин с АКП. Следом за ним идет другой производитель из Южной Кореи – Hyundai (29 тыс. шт.). А замыкает тройку лидеров японская Toyota с результатом 19,4 тыс. проданных экземпляров.

Далее в рейтинге располагаются Volkswagen и Nissan (14,7 и 11,9 тыс. шт. соответственно). Кроме них, в ТОП-10 марок по продажам новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией в России по итогам 1 квартала 2018 года также попали: Skoda (9,8 тыс. шт.), Renault (8,8 тыс. шт.), Ford (8,5 тыс. шт.), Mitsubishi (8,3 тыс. шт.) и Mercedes-Benz (8,2 тыс. шт.).