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16 апр 2018

Названы самые популярные иномарки в России за 3 месяца 2018 года

Названы самые популярные иномарки в России за 3 месяца 2018 года
Автор фото: фирма-производитель

Российский рынок довольно своеобразен: у нас есть только один крупный автопроизводитель легковых автомобилей, который давно сдался под нажимом иномарок, хотя и сохраняет за собой около 20% рынка.

Лидерство в рейтинге самых популярных иномарок за первые три месяца этого года, как и в целом по рынку, сохраняет Kia Rio, который за январе-марте 2018 года разошелся тиражом в 25370 единиц, что на 20,2% больше результата годичной давности.

На второе место среди самых продаваемых иномарок в стране поднялся кроссовер Hyundai Creta, продажи которого выросли на 39% (до 15 764 шт.), подсчитали аналитики агентства «Автостат». А вот на третью позицию опустился седан Hyundai Solaris с результатом 14 470 реализованных экземпляров (+14,2%).

Замыкают пятерку лидеров седан Volkswagen Polo (11558 шт.; +14,4%) и кроссовер Renault Duster (10270 шт.; +19,4%). Кроме них, в ТОП-10 российского рынка новых иномарок по итогам 1 квартала 2018 года также попали: Skoda Rapid (8023 шт.; +28,8%), Renault Kaptur (7659 шт.; +27,5%), KIA Sportage (7590 шт.; +47,5%), Volkswagen Tiguan (7308 шт.; +44,8%) и Renault Sandero (7237 шт.; +27,7%).

С января по март нынешнего года продажи новых иномарок (с учетом LCV) в нашей стране в общей сложности составили 294,7 тыс. единиц (+22,3%). Таким образом, на их долю приходится 75% российского рынка.
 

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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