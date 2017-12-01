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1 дек 2017

Названы самые популярные премиальные автомобили в Москве

Названы самые популярные премиальные автомобили в Москве

Как известно именно столичный регион является лидером по объемам продаж автомобилей, причем независимо от их принадлежности к массовому, премиальному или даже эксклюзивному сегментам. И на предпочтения столичных жителей ориентируется и вся Россия.

Аналитики назвали самые популярные модели в премиум-сегменте октября этого года, те модели, которые пользуются спросом у людей с повышенными требованиями. Самым продаваемым автомобилем в этом сегменте стал BMW X5 — их в октябре было продано 202 экземпляра, что на 64% больше, чем годом ранее.

На второй позиции располагается Mercedes-Benz E-Class (184 шт.; -9%), который продолжает лидировать по итогам десяти месяцев. Третью строчку рейтинга занимает BMW 3-й серии, продажи которых выросли на 3% до % до 154 автомобилей. Замыкают пятерку лидеров Lexus RX (152 шт.; +37%) и BMW 5-Series (143 шт.; -16%).

Далее следуют сразу три модели Mercedes-Benz: GLC (127 шт.; +2%), C-Class (107 шт.; +6%), GLS (105 шт.). На девятом месте находится кроссовер BMW X3 (101 шт.; -15%). Последним в топ-10 московского рынка новых премиальных автомобилей в октябре 2017 года финиширует Audi A4 (94 шт.; +19%).

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Автостат

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