Автомобильный портал Motorpage
18 май 2018

Названы самые популярные универсалы в России

Названы самые популярные универсалы в России

По непопулярности универсалы в России борются за почетное «антилидерство» с минивэнами. Тем не менее, некоторые производители предлагают у нас грузопассажирские версии своих моделей.

Аналитики назвали топ-10 самых популярных универсалов на российском рынке новых автомобилей. В первом квартале 2018 года в нашей стране было реализовано 26,5 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «универсал». Это в 2,2 раза больше, чем за тот же период годичной давности.

Самым продаваемым универсалом в России является Lada Largus, продажи которого за отчетный период составили 9249 единиц. На втором месте располагается Lada Vesta SW – с учетом версии SW Cross эту модель приобрел 8401 россиянин. Замыкает же тройку лидеров универсал Lada Kalina (3559 шт.).

Наиболее популярной иномаркой в этом сегменте оказывается универсал Kia ceed SW, который по итогам января – марта нынешнего года разошелся тиражом в 2746 экземпляров. На пятой строчке рейтинга – Ford Focus (1151 шт.).

Кроме них, в топ-10 самых продаваемых универсалов в России также входят: Renault Dokker (392 шт.), Subaru Outback (306 шт.), Skoda Octavia Combi (126 шт.), Citroen Berlingo Multispace (104 шт.) и Volkswagen Passat Variant (104 шт.). Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», в 1 квартале 2018 года на долю универсалов пришлось 7,2% российского рынка новых легковых автомобилей. При этом год назад данный показатель составлял всего 4%.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Sportage

Обновленный Kia Sportage: первое фото

18 мая 2018
Audi

Audi в 2025 году хочет продать 800 тыс. гибридов и электромобилей

18 мая 2018
Lexus LF-1 Limitless

Известно имя нового флагмана Lexus

18 мая 2018
Lexus NX300h

В России обнаружили небезопасные Toyota и Lexus

18 мая 2018
volvo

Седан Volvo S60 не получит турбодизель

17 мая 2018
зимние шины

Депутаты не хотят штрафовать за несезонные шины

17 мая 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada XRay - lada xray 2018 один из самых универсальных автомобилей в своем классе Тест драйв
17 мая 2018

Lada XRay
"LADA XRAY – один из самых универсальных автомобилей в своем классе"
Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 недешевый кроссовер для первого знакомства с jaguar
Тест драйв
14 мая 2018

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace: недешевый кроссовер для первого знакомства с Jaguar"
Renault Dokker - renault dokker 2018 тест при помощи стиральной машины
Тест драйв
11 мая 2018

Renault Dokker
"Renault Dokker: тест при помощи стиральной машины"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 вопреки шаблонам
Автопутешествия
09 мая 2018

Nissan Qashqai
"Вопреки шаблонам"

Написано новостей:

2 1 2 3 5