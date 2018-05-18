По непопулярности универсалы в России борются за почетное «антилидерство» с минивэнами. Тем не менее, некоторые производители предлагают у нас грузопассажирские версии своих моделей.

Аналитики назвали топ-10 самых популярных универсалов на российском рынке новых автомобилей. В первом квартале 2018 года в нашей стране было реализовано 26,5 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «универсал». Это в 2,2 раза больше, чем за тот же период годичной давности.

Самым продаваемым универсалом в России является Lada Largus, продажи которого за отчетный период составили 9249 единиц. На втором месте располагается Lada Vesta SW – с учетом версии SW Cross эту модель приобрел 8401 россиянин. Замыкает же тройку лидеров универсал Lada Kalina (3559 шт.).

Наиболее популярной иномаркой в этом сегменте оказывается универсал Kia ceed SW, который по итогам января – марта нынешнего года разошелся тиражом в 2746 экземпляров. На пятой строчке рейтинга – Ford Focus (1151 шт.).

Кроме них, в топ-10 самых продаваемых универсалов в России также входят: Renault Dokker (392 шт.), Subaru Outback (306 шт.), Skoda Octavia Combi (126 шт.), Citroen Berlingo Multispace (104 шт.) и Volkswagen Passat Variant (104 шт.). Как отмечают эксперты аналитического агентства «Автостат», в 1 квартале 2018 года на долю универсалов пришлось 7,2% российского рынка новых легковых автомобилей. При этом год назад данный показатель составлял всего 4%.

