Самым продаваемым автомобилем в мире по итогам 2017 года стала Toyota Corolla. В различных модификациях и с различными типами кузова в прошлом году этой модели было продано 1 224 990 автомобилей. Впрочем, эта модель серьезно сдала позиции: ее продажи упали на 6,6%.

На второе место, обойдя Volkswagen Golf, вырвался пикап Ford F-Series с результатом в 1 076 551 автомобилей (+8,7%). Самый продаваемый в США автомобиль на протяжении последних 43 лет стал четвертым после Toyota Corolla, Volkswagen Golf и Ford Focus, которому удалось пробить результат в миллион проданных экземпляров в течение 12 календарных месяцев.

А вот самый популярный в Европе автомобиль, Volkswagen Golf, несмотря на смену поколений популярность подрастерял: его продажи снизились на 3,5% до 952 826 автомобилей. На четвертом месте, и это большой сюрприз, оказалась Honda Civic, которая улучшила свое положение сразу на шесть позиций. Продажи данной модели по всему миру выросли на 21,7% до 819 005 автомобилей.

Следом идут сразу три кроссовера, причем два из них тоже могут похвастать впечатляющей динамикой продаж. Замыкает пятерку Toyota RAV4 (807 401 автомобиль, +11%), говорится в отчете агентства focus2move, которое готовит ежемесячные отчеты по продажам легковых автомобилей по всему миру. За RAV4 идут Honda CR-V (748 048 автомобилей, -0,4%) и Volkswagen Tiguan (703 143 автомобиля, +34,5%).

Также в первую десятку вошли Ford Focus, Chevrolet Silverado и Volkswagen Polo. Лучшим китайским автомобилем традиционно стал минивэн Wuling Hongguang (551 347 автомобилей, -15,2%). Российские модели в первую сотню, которую замыкает Renault Megane (226 341 автомобиль, +33,4%) вообще не попали.

